Дакар, , 14:17 — REGNUM

Брат президента Сенегала Алиу Салл подал в отставку с поста главы государственного сберегательного фонда после того, как BBC назвал его имя в докладе о предполагаемой коррупции в учреждении, передает ВВС Africa.

В сообщении утверждается, что Алиу Салл тайно заплатил 250 000 долларов США в 2014 году газовой компании, которая продала свои доли в сенегальских газовых месторождениях компании British Petroleum (ВР).

Салл отверг подозрения, назвав их частью кампании по превращению его в «общественного врага номер один».

Генеральный прокурор Сенегала сообщил, что расследование по делу уже было начато.

«Это спорное дело основано только на неправде», — заявил Салл в своем заявлении в понедельник, 24 июня.

С сентября 2017 года Салл руководил Сенегальским фондом Caisse des Depots et Consignations или фондом CDC.

В 2012 году тогдашнее правительство Сенегала предоставило Petro-Tim права на разведку двух морских нефтегазовых месторождений. Фирма была частью корпорации Timis, которой руководит румыно-австралийский бизнес-магнат Фрэнк Тимис.

У компании не было опыта разведки нефти и газа, и расследование, проведенное по поручению президента Маки Салла после его вступления в должность, пришло к выводу, что Petro-Tim должен оставить свою долю. Президент Салл все еще продвигал сделку, что привело к протестам в Сенегале.

Согласно расследованию BBC, брат президента был позже нанят Timis Corporation и заплатил 1,5 миллионов долларов за пять лет. Алиу Саллу также были обещаны акции в некоторых компаниях Тимиса, которые стоили около трех миллионов долларов США.

Когда в 2016 году на двух месторождениях был обнаружен газ, BP согласилась выплатить Timis Corporation за ее долю в размере от 9 до 12 миллиардов долларов США в течение 40 лет.

Расследование ВВС показало, что, по данным документации, BP была осведомлена о выплате Timis Corporation $ 1,5 млн брату президента Алиу Саллу и в любом случае заключила сделку.

Отчеты также якобы показывают, что в 2017 году оффшорный траст, принадлежащий Фрэнку Тимису, тайно заплатил 250 000 долларов США компании, принадлежащей Алиу Саллу, которая, как было сказано, была «подоходным налогом с правительства Сенегала».

BP заявила, что провела тщательную юридическую проверку и что цифры, опубликованные BBC, были неточными. Тимис также отрицает какие-либо правонарушения.

Президент Салл назвал обвинения попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Его брат уже ушел в отставку в октябре 2016 года со своего поста в корпорации Timis после того, как столкнулся с критикой.

Отчет ВВС распространился в средствах массовой информации страны и вызвал протесты в Дакаре. Политические оппоненты и группы за учреждение гражданского общества потребовали «прозрачности» в контрактах, связанных с разведкой нефти и газа в Сенегале.

Депутат Аймуру Гнинг заявил местным СМИ, что может быть начато парламентское расследование.