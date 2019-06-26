Донецк, , 13:57 — REGNUM

К убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин и Андрей Байдала, об этом 26 июня сообщили в республиканском МВД.

По данным ведомства, Моторин является выходцем из Донбасса, сейчас он служит в пятом управлении департамента контрразведки СБУ, которая создавалась при активном участии Центрального разведывательного управления США.

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Отмечается, что Байдала также является агентом данного департамента СБУ, именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР, уточнили в МВД.

Кроме того, к убийствам могут быть причастны Роман Червинский (начальник пятого управления СБУ), а также его заместители Максим Попов и Александр Поклад. Работу агентов курирует Алексей Петров, который является заместителем председателя СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко, который возглавлял республику с 2014 года, был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также погибли и охранники Захарченко, еще 12 человек пострадали.

Командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным Моторола, был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома в Донецке с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник.

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