Симферополь, , 13:50 — REGNUM

Депутаты крымского парламента создали новую правовую систему российского полуострова. Об этом 26 июля на заседании Госсовета РК заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.

«Крымскими депутатами в короткий период создана новая правовая система российского Крыма — полноценного субъекта Российской Федерации. Те, кто говорят или думают, что это было просто, пусть вспомнят о том, что нам пришлось почти после четверти века, проведённых в рамках одной правовой системы, одних экономических реалий и связей, перейти к другим, при этом максимально защитив людей, их права и интересы», — заявил Константинов.

Он также отметил, что за минувшие пять лет парламент республики принял 602 закона (178 — базовых) и более 100 тысяч постановлений, а также рассмотрел 1 тыс. 241 проект федеральных законов.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный совет Крыма избирается сроком на пять лет. Прошлые выборы депутатов местного парламента состоялись 14 сентября 2014 года.

Новое голосование состоится, как и в других регионах России, 8 сентября.

26 мая явка на избирательных участках в Крыму во время предварительного голосования «Единой России» составила 13,44%.