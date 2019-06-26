Белград, , 13:45 — REGNUM

Сербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил 26 июня президент страны Александр Вучич в ходе российско-белорусско-сербских тактических учений.

«Сербия выстоит на позиции своего военного нейтралитета и будет способна защитить свою территорию и граждан», — цитирует Вучича его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2019» стартовали 14 июня на базе Сил специальных операций Вооружённых сил Сербии в городе Панчево. В учениях, которые пройдут до 27 июня, задействовано около 600 военнослужащих.

Читайте также: Более 200 псковских десантников отправились на учения в Сербию