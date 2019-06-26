Киев, , 13:43 — REGNUM

На Украине зарегистрировано почти 700 нарушений законодательства с начала избирательной кампании. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил председатель координационного штаба МВД Украины Иван Стойко на брифинге.

«Всего 691 сообщение с начала избирательной кампании (на Украине)», — сказал Стойко.

При этом председатель координационного штаба МВД Украины добавил, что меньше всего сообщений о нарушениях поступило в Хмельницкой области (2), а больше всего — в Киеве (64).

Как передавало ИА REGNUM, решение, что указ президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва не противоречит Конституции, обнародовал Конституционный суд Украины 20 июня 2019 г. Соответственно, назначение досрочных выборов является законным, они состоятся 21 июля.

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