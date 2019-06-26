Абу-Даби, 26 июня 2019, 13:51 — REGNUM
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид аль Нахайян выступил за деэскалацию напряженности в Персидском заливе, об этом 26 июня сообщает Al Arabia.
Глава внешнеполитического ведомства арабской страны также подчеркнул, что ОАЭ готовы сотрудничать с ООН для выработки политического решения конфликта в Йемене.
Напомним, за последние недели ситуация в Персидском заливе значительно осложнилась конфликтом между США и Ираном, однако многие официальные лица не раз заявляли о том, что не желают развязывать военные действия.
Противоречия также остаются между Саудовской Аравией и Ираном по поводу Йемена, где около пяти лет продолжается внутренний конфликт. Указанные державы поддерживают противоборствующие стороны.