Абу-Даби, , 13:51 — REGNUM

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид аль Нахайян выступил за деэскалацию напряженности в Персидском заливе, об этом 26 июня сообщает Al Arabia.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы заинтересованы в том, чтобы водные пути были открыты» , — пояснил аль Нахайян свою позицию.

Глава внешнеполитического ведомства арабской страны также подчеркнул, что ОАЭ готовы сотрудничать с ООН для выработки политического решения конфликта в Йемене.

Напомним, за последние недели ситуация в Персидском заливе значительно осложнилась конфликтом между США и Ираном, однако многие официальные лица не раз заявляли о том, что не желают развязывать военные действия.

Противоречия также остаются между Саудовской Аравией и Ираном по поводу Йемена, где около пяти лет продолжается внутренний конфликт. Указанные державы поддерживают противоборствующие стороны.