Киев, , 13:53 — REGNUM

В доме у советника бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова проходит обыск, заявили 26 июня в пресс-службе партии «Европейская солидарность», сказано на официальном сайте партии.

«Обыски у кандидата в народные депутаты от «Европейской солидарности», известного волонтёра и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия «Европейская солидарность» считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам», — сказано в сообщении.

Бирюкова называют одним из первых волонтёров, активно помогавших боевикам ВСУ на первом этапе гражданской войны в Донбассе.

«Он никогда не был материально-ответственным должностным лицом, но его действия пресекли коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, ставшей на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», — уверяют в пресс-службе «Европейской солидарности».

Напомним, Бирюков значится под номером 34 в избирательном списке «Европейской солидарности». Ранее его обвиняли в создании финансовой пирамиды и организации бизнеса в сфере оказания секс-услуг.