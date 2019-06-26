Москва, , 13:41 — REGNUM

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зал заседания ПАСЕ Coe.int

«У меня есть небольшой инсайд из кулуаров ПАСЕ. Когда Украина внесла 220 поправок (к решению о возвращении России в ПАСЕ, — прим. ИА REGNUM ) в зале была полная тишина, многие вышли в курилку и мой приятель тоже. И вот в курилке ПАСЕ отборный трёхэтажный мат звучал на всех европейских языках», — рассказал Кот.

По мнению общественника, украинские члены ПАСЕ поняли, что «сами себе срубили сук, на котором сидят». Своей агрессивностью они вместо поддержки вызвали отторжение.

«Как выходила украинская делегация из зала — очень многие люди от них отворачивались. Мне больно и неприятно это. Так вести себя украинцам не пристало. Если ты уже проигрываешь — проигрывай достойно», — отметил Кот.

Также эксперт предрёк, что украинская делегация будет пытаться помешать работе представителям России в ПАСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на решение ПАСЕ восстановить в правах российскую делегацию, призвал не допускать представителей ассамблеи до наблюдения за парламентскими выборами в республике.