Киркук, Ирак, , 13:30 — REGNUM

В результате детонации самодельного взрывного устройства в иракской провинции Киркук погиб офицер правоохранительных органов, об этом 26 июня сообщает Kurdistan24.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрывное устройство сработало вблизи полицейского патруля, четверо сотрудников правопорядка получили ранения, они были доставлены в госпиталь, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Инцидент произошел после того, как власти провинции объявили о задержании местного главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ситуация в спорной провинции остается неспокойной, несмотря на то, что власти Ирака объявили о разгроме боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года.