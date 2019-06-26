Киев, , 13:25 — REGNUM

На Украине политические факторы представляют наибольшую опасность для обвала национальной валюты гривны. Об этом 26 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Пока у нас самые большие риски политические (майдан или какие-то катаклизмы). Экономических факторов для обвала гривны не существует. Если помните обвал гривны начался во время майдана, а не потому что какие-то макропоказатели не туда пошли. Если бы не было майдана, курс был бы около 9 грн за доллар. Из-за майдана курс 26−27», — рассказал Охрименко.

Он прогнозирует, что осенью гривна традиционно немного девальвирует. При этом за доллар будет давать 27 грн.

«Как правило летом ревальвация, осенью девальвация. Девальвация будет зависеть от притока денег гастарбайтеров. Если приток денег будет увеличиваться, большой девальвации не будет. Сейчас курс 26 (26 гривен за один доллар — ред.), осенью будет 27», — сказал Охрименко.

Эксперт также заверил, что выпуск Национальным банком Украины купюры в 1000 грн не приведет к девальвации или инфляции.

«Новая купюра не вызовет инфляцию, это факт. В 2014—2015 годах инфляция зашкаливала. Как результат теперь появилась купюра в 1000 грн. Новой инфляции уже не будет. Новая купюра не вызовет девальвацию. Ввод новой купюры также никак не повлияет на спрос на доллар или евро. Проблема не в купюре. Изготовление денег не имеет никакого отношения к инфляции, девальвации, ревальвации… Изготовление купюры в 1000 грн более выгодно чем изготовление купюры в 500 грн», — напомнил Охрименко.

Как сообщалось, 25 июня НБУ представил новую купюру номиналом 1 тыс. грн. По словам главы НБУ Якова Смолия, банкнота появится в обращении с 25 октября 2019 года.«Эта банкнота по дизайну повторяет наш модернизированный ряд купюр. На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной стороне — президиум Национальной академии наук Украины», — рассказал Смолий.