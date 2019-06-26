Нью-Дели, , 13:24 — REGNUM

Соединенным Штатам удастся урегулировать разногласия с Индией относительно планов Нью-Дели закупить у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400 и введенных ранее торговых пошлин, заявил 26 июня госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

По словам Помпео, власти США считают Индию «своим важным партнером и другом».

«Думаю, мы найдем способ решить эти вопросы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Помпео прибыл в Нью-Дели, где проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, одним из вопросов которых должны стать предстоящие переговоры между Моди и президентом США Дональдом Трампом на саммите G-20 в Японии.