Киев, , 13:20 — REGNUM

Информация о том, что журналисту Кириллу Вышинскому поступали предложения баллотироваться в Верховную раду Украины, соответствует действительности. Об этом написал адвокат журналиста Андрей Доманский на странице в соцсети Facebook.

«Подтверждаю, что Кириллу (Кириллу Вышинскому) поступали много предложений от разных политических сил, быть включённым в списки их партий, — написал Доманский. — Кирилл отказывался от таких предложений».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Киеве был задержан главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Власти Украины обвиняют сотрудника СМИ в поддержке республик Донбасса и госизмене.

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