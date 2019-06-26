Киев, , 13:23 — REGNUM

Список кандидатов в Верховную раду содержит 5845 фамилий, заявила глава Центральной избирателей комиссии Татьяна Слипачук 26 июня на пресс-конференции в Киеве.

Из них 3171 кандидатов по мажоритарным округам и 2674 кандидата от политических партий.

Документы подали 24 партии, трём из них отказали в регистрации.

Среди кандидатов 77,49% мужчин и 22,51% женщин.

Более 90% кандидатов имеют высшее образование.

Слипачук отметила, что большую часть документов ЦИК получила в последние дни, отведённые для их подачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Рух новых сил», возглавляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, смогла через суд добиться отмены решения ЦИК об отказе регистрации её кандидатов на выборах в Раду.

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