Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM

Муниципальные депутаты Петербурга и члены избиркомов муниципалитетов (ИКМО) от «Единой России» не нарушают закон в ходе избирательной кампании вопреки всем жалобам на нарушения со стороны кандидатов. Такую убежденность высказал спикер ЗакСа, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.

В связи с тем, что абсолютное большинство МО в Петербурге контролируется единороссами, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, требовал ли Макаров от своих однопартийцев соблюдать закон и рекомендации ЦИК и Горизбиркома относительно приема документов у кандидатов и обнародования самого факта назначения выборов.

«Я их призвал к этому и призываю. Более того, я считаю, что «Единая Россия» и депутаты «Единой России» соблюдают этот закон. Если есть какие-то замечания, то надо обращаться в рабочую группу Горизбиркома», — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии председатель Горизбиркома Виктор Миненко отчитался, что к нему поступило уже почтит 300 жалоб на ИКМО в Петербурге. В ЦИК наслышаны и о сокрытии самого назначения выборов, что помешало кандидатам зарегистрироваться, и о «фальшивых очередях», не допускающих кандидатов в ИКМО, и о крайне урезанном графике работы местных комиссий, когда у кандидатов принимают документы в течение часа в сутки.

«Это дело Городской, Территориальной избирательных комиссии и ИКМО. Безусловно, мне ничего не известно. Я и в прошлый раз сказал: да, ни у кого не должно быть вопросов к муниципальным выборам. В этой ситуации работает рабочая группа Горизбиркома. Если есть какие-то не эмоции, а реальные факты», — отметил Вячеслав Макаров.

Он добавил, что «ЕР» отбирает каждого кандидата в муниципальные депутаты очень ответственно и серьезно, и каждый из них проходит «жесткую и глубокую проверку не только мнением избирателей, но и правоохранительными органами».

«Мы отвечаем за каждого депутата, за его лицо, за его состояние, за его работу в будущем. Это те люди, которым мы доверяем», — сказал Макаров о кандидатах в муниципалы и, видимо, о действующих муниципальных депутатах «ЕР».