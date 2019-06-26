Москва, 26 июня 2019, 20:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Павшие «за безбожие» красноармейцы — церковные иерархи берут реванш?

Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1633.