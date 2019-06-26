Вильнюс, , 13:10 — REGNUM

Уходящая президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 июня, в последний раз встретится с послами ЕС в Литве в качестве президента страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подобные встречи проходят раз в полгода, эта станет последней в связи с завершением Грибаускайте полномочий президента.

Даля Грибаускайте Www.lrp.lt

В канцелярии главы государства широко не комментируют подробности встречи, отмечая лишь, что на ней Грибаускайте попрощается с послами ЕС, работающими в Литве. Планируется также некий отчёт о проделанной работе, содержание которого также не афишируется. Если он совпадёт по тематике с последним ежегодным посланием Грибаускайте, то, возможно, она вновь обратится к теме «небезопасности БелАЭС», которую Белоруссия строит неподалёку от белорусско-литовской границе. Отметим, что Литве так и не удалось уговорить своих соседей по Прибалтике активно включиться в борьбу с проектом Белорусской АЭС.

Инаугурация нового президента Литвы Гитанаса Науседы намечена на 12 июля.