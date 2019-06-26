* запрещённая в России организация

Москва, , 13:09 — REGNUM

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию по делу террористической организации «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 26 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президенту была предоставлена информация по линии спецслужб, он обладает информацией, и, собственно, регулярно получает обновления этой информации», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жаловались на пытки, в свою очередь глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов попросил российского лидера посодействовать в разрешении ситуации.

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