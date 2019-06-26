Рига, , 13:09 — REGNUM

Принятые в июне 2019 года латвийским парламентом поправки к Закону о православной церкви могут означать, что существует некая договоренность между властями и Латвийской православной церковью (ЛПЦ). К такому мнению склоняются эксперты, сообщает новостной портал delfi.lv

Поправки ввели новые требования к руководству ЛПЦ. Теперь митрополит, архиепископы, епископы должны иметь латвийское гражданство и проживать на территории Латвии минимум 10 лет. Как отмечает председатель парламентской комиссии по гражданским правам и общественным делам Артусс Кайминьш, данные изменения «укрепят автономию религиозных организаций», имеющих руководство за пределами прибалтийской республики.

Примечательно, что юридическая комиссия Сейма выступила против поправок, так как они относятся лишь к единственной религиозной организации в стране. По мнению комиссии, это нарушает 91-ю статью Конституции, согласно которой все люди в Латвии имеют право на равное отношение.

Профессор истории церкви факультета теологии Латвийского Университета (ЛУ) Валдис Тераудкалнс и научный ассистент факультета Никита Андреев считают, что новые поправки обусловлены повторными попытками зарегистрировать альтернативную православную церковь в Латвии, которая была бы связана не с Московским, но с Константинопольским Патриархатом.

«Похоже, что принятие данных поправок является взаимовыгодной «сделкой» между ЛПЦ и латвийскими политиками», — считают Тераудкалнс и Андреев.

По мнению экспертов, на это указывает поддержка подавляющего большинства депутатов и заявление настоятеля Троицкого Задвинского храма протоиерея Николая Тихомирова о том, что в уставе ЛПЦ еще в довоенный период существовали аналогичные требования к иерархам.

Как предполагают эксперты-теологи, «поддерживая поправки, церковь доказывает свою лояльность Латвии».