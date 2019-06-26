Москва, , 13:06 — REGNUM

Результаты соцопроса, согласно которым якобы каждый десятый житель Российской Федерации сталкивался с пытками, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Нужно тщательно проанализировать (информацию), какая работа была проведена», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также обратился ко всем присутствовавшим в конференц-колле, предложив журналистам сообщить, кто из них сталкивался «с пытками представителей органов правопорядка». Песков после отрицательного ответа отметил, что эти данные расходятся с результатами исследования.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса аналитического центра «Левада» сообщила, что каждый десятый житель Российской Федерации якобы сталкивался с пытками со стороны силовиков.