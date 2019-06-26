Киев, , 13:00 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский мог заключить тайные договоренности с Россией и Европейским Союзом. Об этом 26 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Дуда, комментируя принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, которая возвращает российскую делегацию.

«Владимир Зеленский пред решением Совета Европы встретился с ключевыми фигурами в Совете Европы, ключевыми фигурами по нормандскому формату — это Франция и Германия. И после этой встречи принимается такое решение. У меня есть большие сомнения, что это его бездеятельность. Я допускаю, что это результат сговора», — сказал Дуда.

Он заметил, что Кремль разблокировал транзит украинских товаров в третьи страны после принятия резолюции ПАСЕ.

«Также это совпало со странным решением России о снятии ограничений на транзит российской территорией украинского экспорта в третьи страны. Это абсолютно неожиданное решение. Мы его не могли объяснить… Если это рассматривать в контексте решения Совета Европы, то конечно есть большие подозрения, что Зеленский пошел на тайные договоренности с Российской Федерацией и европейскими странами», — добавил Дуда.

Эксперт также считает, что сегодня «европейские страны хотят ценой украинских территорий умиротворить» Россию.

«Сегодня Европа в лице ЕС, в лице Совета Европы не готова к отстаиванию международного права. Европа в лице Совета Европы сделала шаг к самоликвидации. Совет Европы создан как раз для того, чтобы контролировать выполнение прав людей. Базой Конституции Совета Европы является Всеобщая декларация прав человека… теперь это будет обычный орган евробюрократии, который не будет иметь никакого авторитета», — подытожил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая меняет санкционный механизм и позволяет России вернуться к работе в организации без ограничений права голоса. Инициаторами снятия ограничений с России стали Германия и Франция.