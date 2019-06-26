Киев, , 13:05 — REGNUM

Верховная рада Украины должна отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — написал министр.

Климкин считает, что ПАСЕ не может учить Украину демократии после того, как позволила вернуться российской делегации.

«Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблее у нас больше нет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ПАСЕ внезапно «потеряла доверие» Украины, когда отказалась принимать украинские резолюции. До того никакого «упадка» не наблюдалось, отметил он.

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