Киев, , 12:57 — REGNUM

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР под гарантии Российской Федерации. Об этом заявил в эфире украинского телеканала внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, «Оппозиционная платформа» готова подписать «мирный договор» с Донецком и Луганском.

«Мы идем на прямые переговоры с республиками под гарантии Российской Федерации. Мы добьёмся мира… Ключевое — достижение мира и завершение войны… Мы будем партнерами со всеми, кто готов к переговорам и политическому урегулированию… Мир не придумал другого способа выйти из войны кроме переговоров, никто воевать не хочет, только некоторые депутаты парламента. Причем сами они туда не идут, а отправляют других. Прямые переговоры — это переговоры с руководителями этих непризнанных республик под гарантии Российской Федерации. Когда будет наработана «дорожная карта» по мирному пути, а база уже есть — минские соглашения, их нужно модернизировать», — добавил Бойко.

При этом он обвинил украинские власти в попытке помешать партии «Оппозиционная платформа» пройти в парламент.

«Произошел симбиоз старой и новой власти, чтобы помешать продвижению нас вперед. Идут нападки в публичной плоскости, через суды пытаются снять меня с выборов, тут нет ничего общего с законом. Это заказные акции. Это свидетельствует о том, что наша политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» на правильном пути. Мы набираем ход и у нас появляется больше врагов. Это значит, что мы становимся сильнее», — рассказал Бойко.

Как сообщалось, ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что в апелляционный административный суд поступило требование отменить регистрацию Бойко в кандидаты в народные депутаты по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь». Отмечается, что иск подали «вступившие в сговор представители старой и новой власти из-за растущей поддержка избирателями партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука».