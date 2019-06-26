Москва, , 12:57 — REGNUM

Российская Федерация не принимала участия в конференции по Палестине, на которой Соединенные Штаты представили программу «Сделка века», заявил 26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия никак не участвовала в работе этой конференции», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Вашингтон при желании сможет поднять этот вопрос на встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Бахрейне стартовала конференция по «сделке века» для Израиля и Палестины, продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа. Программа предусматривает план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Читайте также: Зять Трампа призвал палестинцев принять «сделку века»