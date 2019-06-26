Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM

Инициаторы сбора подписей за лишение мандата депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника («Партия роста») провели 26 июня пикет у Мариинского дворца — в последний в весенней сессии день пленарного заседания городского парламента.

Пикет у ЗС Петербурга

Участники пикета потребовали от парламентариев принятия решения о прекращении депутатских полномочий Резника. По требованию полиции пикет был прекращен.

Неделю назад, 21 июня, эта же инициативная группа передала в Заксобрание Петербурга более 10 тыс. подписей граждан за лишение Резника мандата. Авторы петиции обвиняют Резника в употреблении запрещённых курительных веществ. Сам Максим Резник категорически отрицает эти обвинения, считая их частью инспирированной против него Смольным кампании по дискредитации.

Сегодня пикетчики выражали возмущение отсутствием какой-либо реакции со стороны депутатов и требовали от Заксобрания дать конкретный ответ на обращение по поводу Резника.

Напомним, что в следующий раз, после летних каникул, Заксобрание Петербурга соберется только в конце сентября 2019 года.