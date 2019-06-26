Киев, , 13:04 — REGNUM

Решение суда о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве — это только предвестники поистине серьезных откатов назад, начала демонтажа украинского государства и восстановление «государства малороссийского».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сегодня, 26 июня, журналистам заявил народный депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича (бывшие Московский и генерала Ватутина) в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это решение будет обжаловано, кроме того — Киевский городской совет на ближайшей сессии повторно переименует два проспекта. С резкой критикой решения суда выступили многие политики из националистического лагеря.

Высоцкий в своем комментарии объясняет, почему стало возможным такое решение, отмечая, в частности, что президент Украины Зеленский — «человек советский».

«Я не берусь утверждать, что Зеленский сидит и давит невидимую кнопку, которая контролирует Окружной административный суд, но ему 100% комфортно жить в денационализированном пространстве. Без всех этих дискомфортных вопросов национальной памяти, идентичности, исторической политики, языковой политики и другого глубинного государственного фундамента», — подчеркивает политик.

Далее Высоцкий прогнозирует следующие этапы «реванша»:

»Далее начнется атака на участников «Революции достоинства», армию и добровольцев. Судебные процессы против тех, кто оборонял страну 5 лет. Из украинского военного будут пытаться сделать убийцу мирных людей. Из майдановцев — «фашиствующих молодчиков». Тех, кто может сопротивляться будут преследовать. А нацию убивать вирусом капитуляции».

Депутат признает, что это достаточно «апокалиптический сценарий», однако считает, что дальнейшие события на Украине вполне могут пойти в таком ключе.

«Правление Януковича также начиналось с атаки на Конституцию и Бандеру. И мало кто видел в этом предвестник массовых протестов, революции и войны… Штука вот в чем: все начинают строить вместо Украины Малороссию заканчивают одинаково», — резюмировал украинский парламентарий.

ИА REGNUMнапоминает, что переименование проспектов в проспект Степана Бандеры и Романа Шухевича произошло в рамках выполнения законов о декоммунизации в 2016 и 2017 годах. Соответствующие решение Киевского горсовета были критически восприняты европейскими партнерами Украины, особенно — Польшей.

19 июня в Харькове местный горсовет вернул одному из проспектов имя советского маршала Георгий Жукова, после чего некоторые эксперты заявили о «бунте малороссов».