Анкара, , 12:56 — REGNUM

Суд Турции приговорил к пожизненным срокам 47 человек, признанных виновными в причастности к попытке государственного переворота, осуществленной 15 июня 2016 года, об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Кроме того, к различным тюремным срокам от 7 до 15 лет были приговорены еще 113 человек. 94 человека были оправданы.

Напомним, в июне 2016 года в Турции начались военные столкновения, позднее оцененные как попытка военного переворота. В результате боевых действий погибли свыше 250 человек.

Власти страны обвинили в мятеже религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена и возглавляемую им организацию ФЕТО. Проповедник, скрывающийся в США, отверг обвинения.