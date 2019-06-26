Москва, , 12:46 — REGNUM

Снижение возраста совершеннолетия — мировая тенденция, к которой РФ также стоит отнестись серьезно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам 26 июня заявил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в РФ уже заметны предпосылки для снижения возраста совершеннолетия ниже 18 лет.

«Я считаю, что мы должны идти по пути прогрессивного мира. Мы знаем, что в Европе во время Brexit уже возможность голосовать была у ребят с 16 лет. В принципе, мир идет по такому пути, что возраст совершеннолетия снижается. Поэтому я, как самый молодой депутат Госдумы, считаю, что инициатива руководителя Росмолодежи должна быть поддержана», — заявил Власов.

Он также отметил, что ранее вносил в Госдуму инициативы о снижении возраста для участия в выборах с 18 до 16 лет.

«Я считаю, что они (законопроекты) были правильными, хоть Госдума их и отклонила в первом чтении», — отметил Власов.