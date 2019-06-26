Киев, , 12:46 — REGNUM

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве сына владельца Луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака, об этом 26 июня написал на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

«(Держак) проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», — написал Луценко.

Генпрокурор прикрепил к посту фотографию, на которой изображено удостоверение ветерана боевых действий, выданное, как следует из документа, в мае 2018 года Минобороны РФ. Однако никакой информации о подлинности документа не предоставлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ заявили, что подорвавшийся и умерший от полученных ран «российский диверсант» действовал по указаниям российских спецслужб, ФСБ и ГУ Генштаба ВС России одновременно.

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