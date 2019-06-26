Киев, , 12:43 — REGNUM

Вся социология, публикуемая на Украине в преддверии досрочных парламентских выборов — «фейковая», заявил сегодня, 26 июня, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт заявил, что главная задача публикуемых сейчас соцопросов — обмануть украинцев, навязав мнение, что та или иная партия проходит в Раду, поэтому надо за неё голосовать.

«Самое печальное, что эта технология «развода лохов» работает. Что показали президентские выборы, когда благодаря фейковым соцопросам стадом погнали голосовать за Зеленского», — отмечает политолог.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня на Украине были обнародованы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20−24 июня, согласно которым на третье место в списке популярности вышла партия певца Вакарчука «Голос».

Опрос показал, что 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию «Слуга народа «, далее в рейтинге следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1%), партия «Голос» (8,4%), «Европейская Солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0%).

Опрос проходил 20−24 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Досрочные парламентские выборы должны пройти на Украине 21 июля.