Архангельск, , 12:39 — REGNUM

Заместитель губернатора Калужской области Алексей Никитенко переходит на работу в правительство Архангельской области. Сегодня его кандидатуру на должность замгубернатра одобрили депутаты Архангельского областного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 10 июня глава Архангельской области учредил новую должность — заместитель губернатора по инвестиционной политике и объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о приеме резюме. По словам губернатора, одной из присланных анкет оказалось резюме от заместителя губернатора Калужской области Алексея Никитенко.

Список озвученных депутатам заслуг чиновника включил в себя целый ряд достижений правительства Калужской области, в частности, реализация 12 инвестпроектов, общий объем финансирования которых равняется 1 триллиону рублей.

«Чем вас заинтересовало предложение Игоря Орлова, что вы так быстро решились сменить место дислокации?» — спросил кандидата депутат Леонид Таскаев.

Отвечая на вопрос, Алексей Никитенко обратился к повестке Санкт-Петербургского экономического форума, на котором, по его словам, был обозначен федеральный тренд «обмена опытом между субъектами».

«Мой опыт работы в Калужской области будет полезен для развития огромного потенциала Архангельской области», — заявил чиновник.

Не обошли депутаты стороной тему строительства полигона ТКО на станции Шиес. Напомним, именно с реализацией этого спорного проекта СМИ связывали переезд Никитенко в Архангельскую область.

«Гигантский полигон под московские отходы на станции Шиес обозначен губернатором Архангельской области как приоритетный инвестиционный проект. Считаете ли вы, что вас, человека со стороны, пригласили в Архангельскую область для того, чтобы вы реализовывали этот проект?» — спросил депутат Александр Калинин.

Никитенко от участия в этом процессе поспешил откреститься:

«Если вы внимательно посмотрите, сфера строительства входит в функционал другого заместителя».

Мнение Никитенко о проекте «Шиес» прозвучало из уст депутата Ирины Чирковой, которая зачитала коллегам цитату из их переписки.

«В Архангельской области существуют более капиталоемкие инвестпроекты, которыми следует заняться в первую очередь».

Никитенко от себя добавил, что Архангельская область находится на 54-м месте по уровню отношения «доходы-расходы».

«Есть над чем работать», — подчеркнул он.

В результате голосования кандидатура Алексея Никитенко была поддержана большинством голосов. 36 депутатов проголосовали за, 9 — против.

Справка:

Алексей Никитенко с 2002 года работает в исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления Калужской области. С 2015 года замещал должность заместителя губернатора Калужской области, курировал сферы строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ, лесного комплекса, инвестиционную деятельность.

Напомним, строительство полигона ТКО на станции Шиес в Архангельской области вызвало протест местного населения. Правительство области, напротив, инвестиционный проект поддерживает и еще до прохождения всех необходимых согласований включило его в список приоритетных.

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