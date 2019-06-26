Париж, , 12:35 — REGNUM

Франция высказала слова поддержки Чечне после нападения на сотрудников правоохранительных органов, совершенного 23 июня в Грозном. Представитель МИД Франции осудил атаку боевика и выразил сочувствие пострадавшим от нее силовикам. Об этом сообщил 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы приветствуем позицию МИД Франции. Президент России Владимир Путин на каждой встрече со своими западными коллегами говорит о необходимости совместной борьбы с терроризмом в мире», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, то, что французский представитель внешнеполитического ведомства заявил о солидарности с Россией в борьбе с терроризмом, уже дает надежду на то, что это скажется положительно на обеспечении безопасности в Европе и других регионах. По мнению Кадырова, «необходимо прекратить практику деления террористических организаций на хорошие и плохие, свои и чужие», так как «в одиночку выиграть у международного терроризма практически невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в городе Грозном было совершено нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии. Автомобиль остановили для проверки, но водитель напал с ножом на силовиков. Оба сотрудника правопорядка были ранены и доставлены в больницу, а нападавший ликвидирован. Как было установлено, в машине у 26-летнего жителя республики оказалось оружие, а сам он был сторонником экстремистских взглядов.