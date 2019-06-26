Москва, , 12:41 — REGNUM

Россию тревожит напряженность вокруг Ирана. Силовые акции против этой страны должны быть исключены, заявил 25 июня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Министерство иностранных дел РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы позицию нашу по Ирану знаете, мы встревожены имеющейся напряжённостью, которая всё время усиливается», — приводит слова Вершинина RT.

При необходимости обсуждение ситуации с иранской ядерной сделкой будет инициировано в Совете безопасности ООН, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях Ирана и США наблюдается обострение. Так, и.о. министра обороны США Марк Эспер призвал союзников сформировать коалицию, чтобы ответить на «глобальный» вызов Ирана. Вместе с тем директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал действия США по отношению к Исламской Республике «жестким и рискованным блефом».

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