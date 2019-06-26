Вашингтон, , 14:16 — REGNUM

Демократы в Палате представителей США одобрили выделение денежных средств в размере $ 4,5 млрд (£3,5 млрд) в качестве гуманитарной помощи для разрешения ситуации, сложившейся на южной границе, 26 июня передает ВВС.

Темы выделения денежных средств возникла в связи со случаями гибели мигрантов, а также сообщениями об их «сильно запущенных» детях, содержавшихся на пограничном посту Техаса.

Однако законопроекту предстоит еще рассмотрение в Сенате, где республиканцы составляют большинство, параллельно с альтернативным проектом, предлагающим снять некоторые ограничения на расходование этих средств пограничной службой.

Версия законопроекта от демократов, напротив, содержит несколько положений, дающих возможность использования этих средств исключительно в качестве гуманитарной помощи, «не для облав на иммигрантов, не для мест содержания под стражей, не для пограничной стены», — говорится в заявлении председателя комитета по ассигнованиям Палаты представителей Ниты Лоуи.

Законопроект был ужесточен после того, как некоторые демократы выразили озабоченность по поводу предоставления дополнительных средств ведомствам, оказавшимся задействованными в разрешении этой ситуации, в том числе проводящих политику «нулевой терпимости» президента Дональда Трампа, вследствие которой детей мигрантов разлучают с родителями.

С дополнительными гарантиями он прошел от 230 до 195, примерно по партийной линии — с несколькими демократами, все еще отказывающимися поддержать его.

В Белом доме сообщили, что президенту Трампу посоветуют наложить вето на законопроект, если он окажется на его столе «в его нынешнем виде».

Администрация обвинила демократов в стремлении «воспользоваться нынешним кризисом».

Политика «нулевой терпимости» Трамп была заявлена в начале 2018 года. Преследование семей мигрантов, незаконно пересекающих границу, приводит к разлучению детей с родителями.

Несмотря на постановление суда, требующего воссоединения семей, по прошествии года сотни людей оставались в приютах, в которые доступ общественности, включая журналистов и правозащитников, был ограничен.

Адвокаты, недавно получившие доступ к одному из объектов в Клинте, штат Техас, по разрешению суда, сообщили об ужасающих условиях их пребывания, в которых дети в возрасте около 10 лет ухаживают за младенцами, невероятной скученности. Дети мигрантов вернули на «ужасающую» пограничную станцию, они были «заперты в ужасающих камерах с открытым туалетом посреди комнаты», где они ели и спали, рассказал один из юристов агентству ВВС. Особое возмущение вызвало заявление руководства о том, что доступ к мылу и зубной щетке не является «необходимым».

Возмущение усилилось после сообщения о том, что многие из детей были возвращены в Клинт всего через несколько дней после изъятия их оттуда под давлением общественного протеста.

«Эта жестокое обращение с детьми, — сказала спикер-демократ Нэнси Пелоси. — Это зверство, которое попирает все ценности, которые у нас есть, не только у американцев, но у нравственных существ».

Но ее коллега-республиканец в Палате представителей, Кевин Маккарти, сказал, что «после недель бездействия и отрицания того, что кризис существует, они предлагают законодательство, которое ошибочно и является чисто политическим».

Несколько тел погибших мигрантов, в том числе младенцев и детей, были обнаружены на границе за последние дни — некоторые мигранты пытаются незаконно пересечь границу США в обход официальной иммиграционной системы. Фотография отца и дочери, лежащих лицом вниз в воде Рио-Гранде шокировала многих. На фотографии двухлетняя Валерия обнимает своего отца, Оскара Альберто Мартинеса, погибшие лежали близко к берегу реки.

Эту фотографию, опубликованную агентством Associated Press, сравнивают с фото сирийского мальчика Алана Курди, ставшего символом жертв человеческих в войне в Сирии. Под давлением общественного протеста исполняющий обязанности комиссара таможенно-пограничной службы Джон Сандерс объявил об уходе в отставку. Его заменит исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы Марк Морган.