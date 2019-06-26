Эрбиль, Ирак, , 12:42 — REGNUM

Делегации Патриотического союза Курдистана (ПСК) и Демократической партии Курдистана (ДПК) проведут совещание по вопросу формирования нового правительства, об этом 26 июня сообщает Rudaw.

Также депутаты обсудят ситуацию в спорной провинции Киркук, ситуация в которой не удовлетворяет курдских политиков, считающих, что там проводится политика «арабизации».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани назначил на пост премьер-министра региона своего двоюродного брата Масрура Барзани, который занялся процессом формирования правительства.