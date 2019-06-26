Москва, , 12:31 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поздравил с 75-летним юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С днем рождения вас! Счастья, здоровья, удачи. Есть предложение две минуты можно в этот день уделить вашим оппонентам — тем, кому вы обязаны, что на протяжении такого длительного времени возглавляете партию, фракцию, находитесь в Госдуме», — отметил Володин.

На 75-летие Володин подарил Зюганову труды Владимира Ленина, а также отметил крупную роль депутата в политической жизни РФ.

«Единая Россия» вас любит, а как же! Если при таких-то оппонентах «Единая Россия» имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь», — ответил с иронией спикер Госдумы на шутку юбиляра о том, что Володина могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления.