Москва, , 12:39 — REGNUM

Возможность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20 не исключена, считают в Кремле. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, подготовка этой встречи продолжается, но пока не определены её дата, время и формат.

«Мы не исключаем возможности проведения встречи Путина с Трампом отдельной, с определенным содержанием», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 в японском городе Осака намечен на 28−29 июня.

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