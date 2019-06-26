Урай, Югра, , 13:08 — REGNUM

У чиновницы из Урая (ХМАО) якобы нашли незадекларированную недвижимость в Испании. Об этом Накануне.RU сообщил собственный источник.

Наталья Коркина является членом комитета по финансам администрации Урая и председателем контрольной комиссии местного отделения «Единой России». И по словам источника агентства она якобы владеет недвижимостью в Испании по схеме таймшера.

Таймшер — право одного из владельцев многовладельческой собственности на использование этой собственности в отведенные ему участки времени.

«Документы, позволяющие судить о наличии у чиновницы такой собственности, есть в распоряжении редакции», — сообщает Накануне.RU

В пресс-службе мэрии Урая заявляют, что об испанской недвижимости Натальи Коркиной им не известно. Однако обещают проверить информацию.

Отметим, что согласно открытым данным, опубликованным на сайте горадминистрации Урая, за 2018 год Наталья Коркина задекларировала 1,3 млн рублей доходов. Также у неё есть 1/6 доли квартиры, площадь которой составляет 65 кв. метров.