Москва, , 12:25 — REGNUM

Вопрос голосования на кандидатуре депутата Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР) на пост заместителя председателя ПАСЕ не является главным для делегации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, об заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

«Хочу подчеркнуть, что вопрос голосования по заместителю председателя ПАСЕ не главное для нашей делегации, нам важно, чтобы полномочия делегации были полностью подтверждены», — заявил Володин.

Тем не менее Слуцкий в первом туре голосования набрал необходимое количество голосов, парламентарии в Страсбурге приступили ко второму туру голосования.