Киев, , 12:22 — REGNUM

65% жителей Украины выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующие результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20−24 июня 2019 года, обнародованы сегодня, 26 июня, передает корреспондент ИА REGNUM

Как отмечают социологи, еще 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% — не будут голосовать, 3% — не определились.

Организаторы опроса подчеркивают, что более высокую степень готовности участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Кроме того, в ходе опроса 33% его участников заявили, что Украина движется в правильном направлении, 40% — высказали противоположное мнение, 27% — не определились. Социологи отмечают, что относительно больше тех, кто разделяет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди молодых респондентов, избирателей партий «Слуга народа» и «Голос», а вот сторонники партий «Европейская Солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» наиболее пессимистичны в этом вопросе.

ИА REGNUMотмечает, что ранее и эксперты, и политики заявляли, что низкая явка может существенно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов на Украине.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук в интервью «ВВС-Украина» также заявила, что «это может быть проблемой».

«Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности», — сказала она.

В ходе соцопроса методом личного формализованного интервью (face-to-face) 20−24 июня было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.