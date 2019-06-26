Симферополь, , 12:16 — REGNUM

Депутаты первого созыва крымского парламента выполнили историческую миссию — переходный период завершён, полуостров прочно навсегда интегрировался в Российскую Федерацию. Об этом 26 июля на последнем заседании первого созыва парламента республики заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

«Нашему созыву выпало провести Крым через переходный период, необходимый для адаптации в условиях нового для нас государства — Российской Федерации. Мы полагали, что на это потребуется пять лет. И сейчас мы со всей ответственностью можем заявить — переходный период завершён, Крым прочно навсегда интегрировался в Российскую Федерацию», — отметил политик.

По его словам, местным депутатам посчастливилось принять непосредственное участие в восстановлении целостности той живой ткани, которая веками связывала полуостров с большой материковой Россией.

«Противоестественному разделению, длившемуся 60 лет, положен конец. Своим участием в восстановлении исторической справедливости каждый из нас может гордиться. Надеюсь, депутаты следующих каденций продолжат начатую законотворческую деятельность, возможно, что-то сделают лучше и усовершенствуют принятые ранее законы. Но одного у нас никто никогда не отнимет — мы были первыми законодателями в российском Крыму», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года после дополнительных выборов в Государственный и местные советы Крыма, глава республики Сергей Аксёнов заявил, что полуостров окончательно интегрировался в политическую и правовую системы России.