Москва, , 12:16 — REGNUM

Высказывания актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии являются «обычными мантрами грузинского националиста», написал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, Кикабидзе поддерживает антироссийских демонстрантов в Грузии, а мораль для него — «враждебность к России».

«В Россию (Кикабидзе) ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит, — написал Пушков. — Обычные мантры грузинского националиста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кикабидзе, комментируя ситуацию в Грузии, возложил всю вину на грузинское правительство.

По его словам, правительство Грузии преднамеренно создало такую конфликтную ситуацию, посадив представителя России на место председателя Генассамблеи Международной ассамблеи православия. По словам артиста, «история такого не помнит».

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