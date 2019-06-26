Москва, , 12:14 — REGNUM

В ПАСЕ продолжаются нечистоплотные игры относительно полномочий и участии российской делегации в Ассамблее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Идут игры, более того они нечистоплотные», — заявил Володин в ходе пленарного заседания. Есть силы, которые не хотят, чтобы СЕ состоял из 47 стран.

Он отметил, что деструктивные силы хотят нарушить отношения между нашими странами, в первую очередь, это Великобритания, Польша и Украина.

Парламентарии в основном этих стран выступают против полноценного представительства России в ПАСЕ.

«Права национальных делегаций должны быть защищены. Наша делегация будет принимать участие в работе ПАСЕ только если все полномочия будут в полном объеме подтверждены. Если будут решения связанные с ограничением полномочий, мы это расцениваем как ограничения полномочий наших граждан», — подчеркнул Володин.

ПАСЕ — самая открытая делегация и создана для того, чтобы там был диалог.

«Либо полноценные права у нашей делегации и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем ПАСЕ», — заявил спикер Госдумы.