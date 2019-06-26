Джакарта, , 12:17 — REGNUM

Индонезия готова наладить сотрудничество с Японией в области трудоустройства квалифицированного персонала для работы в Японии, сообщает Antaranews.

Меморандум о сотрудничестве между Индонезией и Японией был подписан министром трудовых ресурсов Индонезии Ханифом Дакири и послом Японии в Индонезии Масафуми Исии в управлении министерства трудовых ресурсов в Джакарте.

«Это возможность для нас заполнить позиции в различных секторах, где требуется рабочая сила в Японии», — заявил министр трудовых ресурсов Индонезии.

Как известно, 1 апреля 2019 года правительство Японии ввело новую политику, связанную с иммиграционными правилами, открывая иностранным работникам возможности трудоустройства в 14 секторах промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках индонезийско-японского соглашения об экономическом партнерстве Индонезия направила 338 медсестер по рабочей программе в Японию.