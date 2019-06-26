26 июня 2019 | Время чтения 9 мин

Андро Малкин, , 13:35 — REGNUM

Страсти, разгоревшиеся в Грузии вокруг персоны депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, не утихают. Ежедневно на проспекте Руставели в Тбилиси собираются акции протеста, правда, не такие многочисленные, как хотелось бы их организаторам. Но их недостаток сторонников не смущает, и они все громче и настойчивее выдвигают свои обвинения и требования. Обвинения в адрес «устроившей все эти провокации» России, страны-«оккупанта» и поддавшегося на ее «провокации» нынешнего, «пророссийского» правительства Грузии, к тому же «грубо нарушившего права и свободы граждан». А требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Пока… А если власть пойдет на новые уступки, требования, вероятно и обязательно, усилят и расширят.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы акции ежедневно выдумывают новые трюки и способы доказательства своего возмущения и выражения гнева. То устраивают ночные шествия к пустующим зданиям центрального офиса правящей партии и администрации правительства, где выкрикивают главные лозунги и тревожат окружающее население. То приносят на проспект Руставели плакат с портретом президента России, с нарисованными на глазах флагами Украины и Грузии и бомбами на обоих флагах. То доставляют специально изготовленные бюсты министра Гахарии и олигарха и лидера правящей партии Бидзины Иванишвили и навешивают на них плакаты со своими требованиями, а то и соответствующими действиями выражают собственное отношение к изваяниям…

Сергей Гаврилов (cc) Kodru

Говорят, что акции организует народ. Но выступают на них и ведут их одни и те же, хорошо подготовленные молодые люди. Выступают ораторы строго по спискам. Любые попытки не внесенных в списки лиц пробраться к трибуне и выразить свою позицию пресекаются, тем более если эта позиция идет вразрез с основной темой митинга. А еще ежедневно на акции фиксируются грузинские политики — и представители ярой оппозиции нынешней власти, и бывшие соратники «Грузинской мечты», по тем или иным причинам вышедшие из ее состава или вступившие с ней в противостояние. Так, зафиксировались на акции бывший президент Георгий Маргвелашвили, его супруга Мака Чичуа.

Появилась среди митингующих и сделала комментарии с осуждением действий России и пророссийского правительства Иванишвили супруга Саакашвили Сандра Руловс. Активными ораторами на митингах выступают члены всевозможных неправительственных организаций, большая часть которых в период правления Саакашвили фактически закрывала глаза на вершившиеся в те годы бесчинства либо оправдывала насильственные действия тогдашнего правительства. Сегодня они дружно осуждают главу МВД Георгия Гахарию за решение о разгоне митинга. Хотя после событий 7 ноября 2007 года и последующих разгонов акций оппозиции усиленно оправдывали решение Саакашвили антигосударственными и антиконституционными действиями самих митингующих. Тогда подавлять протест было можно и нужно. Сегодня — нельзя.

Фактически Гаврилов стал для Грузии лишь поводом для разжигания очередной «волны народного протеста». Истинные причины происходящего кроются гораздо глубже. Вспомним, как развивались события до злополучного 20 июня.

В Грузии прошли промежуточные выборы в парламент и ряд органов местного самоуправления и внеочередные выборы мэров нескольких городов. Партия Саакашвили и ее многочисленные сателлиты пытались провести на этих выборах своих кандидатов, а за пост мэра Зугдиди усиленно боролась супруга экс-президента Сандра Руловс. Но во всех округах и на всех уровнях правящая партия «Грузинская мечта» сумела обеспечить победу своим кандидатам. Несмотря на все усилия и провокации, создать на этих выборах или после них предпосылки для новой революции грузинской оппозиции во главе с соратниками Саакашвили не удалось.

Георгий Маргвелашвили (cc) Michał Józefaciuk

Затем экс-президента Грузии вернули-таки в Киев, где новый президент восстановил ему украинское гражданство. Но к участию в выборах в Раду первоначально не допустили. И желание вернуться на родину, а сделать это Саакашвили может лишь в случае смены власти, усилилось.

Тем временем грузинский премьер Мамука Бахтадзе посетил США, где получил ряд наставлений от представителей правительства «стратегического партнера». Особенно четко они прозвучали из уст госсекретаря Помпео, предупредившего Мамуку Бахтадзе, что Россия и Китай не могут считаться дружественными Грузии странами. И настоятельно порекомендовавшего завершить осуществление проекта глубоководного порта Анаклия. Тем самым представитель США лишь в очередной раз подтвердил заинтересованность его страны этим проектом и муссирующиеся в экспертных кругах Грузии предположения о «негражданском назначении будущего морского порта».

Могли ли соратники Саакашвили после серии очередных неудач не воспользоваться таким подходящим поводом для организации в Грузии новой «революции»? Ответ на этот вопрос дали они сами.

Казалось бы, достаточно мирную сессию в общем-то мирной и аполитичной организации, проведения которой в Тбилиси грузинская сторона добивалась на протяжении двух лет (во всяком случае, об этом говорится в специальном заявлении Межпарламентской ассамблеи православия в связи с событиями в Грузии 20 июня 2019 года), превратили в коварный план России по «оккупации» очередных объектов в Грузии, а именно — здания парламента и кресла его председателя. Потому что пост председателя МАП на этот раз занимал представитель России. По иронии судьбы ли или волей всевышнего, но ассамблею ныне возглавляет коммунист Сергей Гаврилов.

Спектакль был устроен в духе всех акций и действий «националов», правда, на этот раз отличились «бывшие националы», члены «Европейской Грузии», в авангарде которых в парламенте выступила Елена Хоштария. Обернувшись флагом Грузии, она возмущенно ворвалась в зал заседаний в сопровождении соратников и сорвала сессию. А мужчины из «Национального движения» и «Европейской Грузии» внесли свой вклад в оскорбление российского депутата.

Мамука Бахтадзе Gov.ge

И еще один момент, о котором многие в Грузии забыли. Ее как стремящуюся к европейским ценностям страну западные партнеры усиленно учат толерантности. И связывают это понятие в том числе с поддержкой действий немногочисленной общины ЛГБТ в Грузии. Той самой, которой представители Грузинской православной церкви и их прихожане не дали возможности устроить акцию в День борьбы с гомофобией. А те в ответ для самоутверждения и «защиты своих прав» решили включиться в инициированный США «гей-прайд» и устроить аналогичное мероприятие в Тбилиси. Неделя «гей-прайда» их организаторам не удалась, потому что встретила категорический протест со стороны многочисленной грузинской общественности. В ее рядах были не только «пророссийские» политики, бизнесмены и общественные деятели вроде того же Левана Васадзе. На акции против прайда вышли тысячи рядовых граждан Грузии. И организаторам «гей-прайда» пришлось скрываться и планировать свои действия втайне от общества.

А тут как раз подоспел и приезд Гаврилова. И оппозиция вынесла тему «российской оккупации» не только на парламентскую трибуну, но и на улицу, собрав в первый день сессии МАП достаточно многочисленную возмущенную массу граждан. Масла в огонь подливали грузинские телекомпании, особенно «независимые», но ассоциируемые с оппозиционными партиями. Они преподносили визит и поведение Гаврилова как оскорбительные для Грузии действия «оккупанта» и тем самым способствовали формированию общественного мнения именно в этом направлении. И сумели. Против данной версии выступить в Грузии не посмел практически никто. Если не считать отдельных депутатов парламента, в основном членов фракции «Альянс патриотов» и некоторых независимых экспертов, первоначально выражавших недоумение увязыванием сессии МАП с интересами России.

А что правительство Грузии? Могло ли оно занять стороннюю позицию в этом потоке возмущения и спросить у людей на улице: а что конкретно их возмутило? Объяснить, что трибуну Гаврилову предоставили не как представителю «оккупанта», а как председателю международной организации? Могло, но не стало. Поддержало «законное возмущение народа», осудило действия России, а отдельные политики из правящей партии даже прямо обвинили Гаврилова в том, что «это он подстроил провокацию в парламенте».

Грузинское гражданское общество на Дне семьи Rvs.su

Тон заявлений всех представителей «Грузинской мечты» относительно замыслов России фактически ничем не отличался от заявлений соратников Саакашвили. С той лишь разницей, что правительство настоятельно призывало организаторов акции протеста прекратить подстрекательство народа к агрессивным и насильственным действиям.

А что было бы, если бы правительство «Грузинской мечты» обратилось к оппозиции и призвало прекратить разжигать антироссийскую истерию? Если бы выступило хотя бы с тех позиций, с которых первоначально выступали члены «Альянса патриотов»? Нетрудно догадаться, что в таком случае нынешнее правительство произвело бы «полную самолюстрацию» и доказало бы, что «управляется прямо из Москвы». Его и сейчас обвиняет в этом неутомимая оппозиция в лице соратников Саакашвили. А тогда… волна «народного гнева» охватила бы всю страну, переросла бы в более масштабные акции протеста и, вероятнее всего, закончилась бы очередной «бархатной» или «цветной», а то и иной, спланированной где-то в лабораториях Запада «революцией».

Как бы то ни было, а страсти в Грузии не утихают. На 26 июня, на 19:00 часов у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси назначена новая акция. Акции немногочисленные, собирается от силы несколько сот человек. В основном — студенты и школьники с плакатами против России и правительства, многие из которых порой не могут ответить на вопрос, за что они здесь стоят. «Мы за мир», «Мы против России», «Мы за отставку Гахарии» — лишь повторяют звучащие на акции лозунги. А потом, не дождавшись окончания акции, с плакатами и флагами идут домой. И, конечно, политики-оппозиционеры, которых можно встретить как в рядах митингующих, так и услышать с трибуны. «Организаторы акции», первоначально освистывавшие политиков, уже «разрешают» им обращаться к народу…

Антироссийский протест в июне 2019 года (cc) George Melashvili

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22−25 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.