Нур-Султан, , 12:09 — REGNUM

Сессия Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана продлена до 10 июля 2019 года. Об этом 26 июня заявил депутат Василий Олейник, сообщает издание Tengrinews.kz.

По его словам, сессия продлена в связи с тем, что в работе остаются неприятные законопроекты. «Например, инициативный законопроект о госуслугах, который нужен для наших граждан. Он упрощается, для того чтобы граждане могли получать госуслуги вовремя», — добавил Олейник.

Отметим, ранее депутаты Мажилиса планировали уйти на каникулы 30 июня 2019 года. После 10 июля парламентарии планируют выехать в регионы для встречи с избирателями.