Киев, , 12:05 — REGNUM

Многие партии пытаются пролезть в Верховную раду на досрочных выборах 21 июля на плечах у известных комиков, певцов и прочих шоуменов, заявил 25 июня украинский политолог Николай Спиридонов, комментируя предвыборные политические процессы в стране.

Эксперт подчеркнул, что многие кандидаты в депутаты Рады к законодательной работе имеют очень отдалённое отношение, чтобы не сказать — не имеют никакого.

«А специфика работы ВР и эстрадных исполнителей всё-таки очень сильно отличается и далеко не факт, что успешный певец может стать успешным законодателем. Откровенно говоря, это даже опасно для судьбы страны! Представьте себе эстрадного исполнителя, например, на месте хирурга. Страшно? И мне тоже», — продолжил свою мысль политолог.

Он отмечает логичность запроса на новые лица в украинской политике — «но всё-таки у этих лиц должен быть внятный опыт и бэкграунд».

«Может ли человек стать хорошим законодателем, если до этого он всю жизнь пел или, скажем, танцевал? Вопрос, сами понимаете, риторический… Может уже хватит экспериментов над людьми, и пора вернутся к прагматизму в государственном управлении? К сожалению не факт, что Украина выдержит ещё 5 лет экспериментов. Люди это не подопытные кролики и запас терпения уже у многих на исходе. Поэтому, выборы 21 июля могут оказаться решающими», — констатирует Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне были обнародованы результаты соцопроса, согласно которым в Верховную Раду нового созыва проходят пять политических партий. Президентская партия «Слуга народа» имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных). Кроме того, проходной барьер в 5% преодолевают «Оппозиционная платформа — за жизнь» с результатом 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), «Батькивщина» Тимошенко — 8,8% (или 6,8%), «Европейская солидарность» Порошенко — 8,4% (или 6,5%), партия «Голос» Вакарчука — 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

Согласно украинскому законодательству, по партийным спискам формируется половина состава Верховной рады (225 депутатов), вторая половина парламентариев определяется в мажоритарных округах.