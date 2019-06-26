Анкара, , 12:00 — REGNUM

ВВС Турции нанесли очередной удар по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в рамках спецоперации «Коготь», об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В результате авианалета были «нейтрализованы» шесть повстанцев, также были поражены их укрытия, склады с оружием и амуницией.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.