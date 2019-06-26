Киев, , 11:54 — REGNUM

Администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла на согласование в правительство страны кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций (ОГА).

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил вице-премьер-министр украинского правительства Павел Розенко, передает корреспондент ИА REGNUM

По информации Розенко, на рассмотрение Кабмина внесены восемь кандидатов на должностиИА REGNUMнапоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании сменить всех глав областных государственных администраций на Украине.

«Критерии (для назначения главой области) — это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с какими-либо коррупционными схемами. Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Также желательно, чтобы кандидаты имели план и понимание, с кем они будут работать на местах», — сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По украинскому законодательству, глав облгосадминистраций назначает и увольняет президент, однако только после согласования с правительством.