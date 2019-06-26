Москва, , 11:36 — REGNUM

В финансировании США строительства на Украине складов для хранения взрывчатых боеприпасов увидели «очередной опасный сигнал, который свидетельствует о намерении увеличивать арсенал летального оружия вблизи России», передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«Вашингтон продолжает вооружать Киев на войну против Донбасса и для организации провокаций против нашей страны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Характерно, что активизация антироссийской деятельности, включая провокации на Украине, в Грузии и других регионах, началась накануне возможной встречи глав России и США в рамках саммита G20 в Осаке, указал парламентарий.

«Очевидно, что противники восстановления диалога Москвы и Вашингтона стремятся воспрепятствовать встрече президентов России и США, чтобы не допустить вывода российско-американских отношений из кризиса недоверия», — добавил он.

Вашингтон и Киев подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения. По документу, украинская сторона сможет возвести шесть складов для боеприпасов на средства, которые будут выделены в течение двух лет.