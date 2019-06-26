Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии приняла документы о выдвижении у сотрудницы медицинской клиники Елены Крюковской, которая стала 27-м претендентом на пост губернатора Северной столицы.

«Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения», — сообщили 26 июня в Горизбиркоме.

Напомним, что для включения в избирательный бюллетень кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать немногим более 76 тыс. подписей избирателей Санкт-Петербурга, а также пройти «муниципальный фильтр» — представить не менее 10% подписей муниципальных депутатов Петербурга из разных районов.

Кандидаты от партий избавлены от сбора подписей избирателей, но всё равно должны пройти «муниципальный фильтр».

В настоящее время своих кандидатов в губернаторы выдвинули партии «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская сила», «Демократическая партия России», «Партия Прогресса», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Родина», «Гражданская платформа», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия социальной защиты», «Коммунисты России», «Яблоко», «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу», «Российский Объединённый Трудовой Фронт», «Национальный курс».

Остальные кандидаты — самовыдвиженцы.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.